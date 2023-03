Roma, Pellegrini non ingrana: due gol in campionato non bastano. Domenica c'è la Juve e serve una reazione

Lorenzo Pellegrini non decolla. Quello in corso potrebbe diventare uno degli anni peggiori della carriera del capitano della Roma. A salvarlo (per adesso) sono i 12 punti che ha portato grazie a gol e assist. In Serie A sono solo due le reti segnate contro Sampdoria e Bologna ed entrambe su calcio di rigore. Cinque, invece, gli assist serviti di cui tre con tre neo promesse (Cremonese, Monza e Lecce) e altri due con Inter e Milan. Quello con i nerazzurri decisivo per la vittoria (punizione calciata in area che Smalling ha concretizzato di testa). A conti fatti, dunque, in questa stagione ha portato sei punti grazie ai suoi gol (i giallorossi hanno vinto 1-0 con Sampdoria e Bologna) e altri sei con gli assist alla Cremonese (1-0) e a San Siro. Dodici punti firmati dal capitano, a cui vanno aggiunti tre gol e tre assist in Europa League.

Numeri che però non lo assolvono dalle mancanze che ha evidenziato nel 2023. Dopo la sosta Mondiale, escluse le gare contro Bologna e Milan, Lorenzo è praticamente sparito. Zero assist e zero gol in sette partite di campionato (ne ha giocate 5), due Europa League e due di Coppa Italia. Una seconda parte della stagione insufficiente che rischia di azzerare quanto di buono fatto nella prima. Alla Roma è mancata la sua fantasia e capacità di mettere in porta gli attaccanti. E nonostante Dybala abbia fatto gli straordinari tornando in grande forma dal Mondiale, il contributo di Lorenzo sarebbe stato determinante nei quarti di Coppa Italia e in Serie A contro Napoli, Lecce e Cremonese. Mourinho lo ha messo al centro della Roma già dallo scorso anno, ha spinto con la proprietà per il rinnovo strappando un contratto da 6,5 milioni a stagione e ora sarà lui a dover reagire. Le condizioni fisiche non sono al massimo, i soliti problemi muscolari lo limitano, ma lui continua a mettersi a disposizione provando a gettare il cuore oltre l’ostacolo. I risultati, però, non lo premiano. Il mese di marzo sarà un crocevia determinante: la Juventus, il derby, il doppio confronto con la Real Sociedad sono l’ultimo appello per salvare una stagione che rischia di diventare la peggiore in carriera.

