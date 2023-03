Mercoledì 1 Marzo 2023, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 11:10

La procura Figc ha aperto un'inchiesta sul caso Mourinho-Serra. Dopo la lite di ieri pomeriggio allo Zini di Cremona tra il tecnico della Roma e il quarto uomo, ecco i primi strascichi: la procura ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta sull'episodio che ha portato al rosso di José all'inizio del secondo tempo contro la Cremonese. «A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso ed il quarto ufficiale della gara Marco Serra», fa sapere la procura. Era proprio questo l'auspicio di Mourinho, che già nell'immediato prepartita aveva chiesto di poter andare a fondo alla vicenda.

Cosa succede ora: l'ipotesi ricorso

Intanto, la Roma è in attesa che esca il referto arbitrale per sapere con certezza quante giornate saranno inflitte al tecnico. Se sarà una, non sarà possibile fare ricorso, se invece saranno due o più la società è pronta a ricorrere in appello. È stato già contattato l’avvocato della società e a José Mourinho sarà fornito il supporto necessario da tutti i punti di vista, sia legale che umano. Il portoghese, infatti, è rimasto scosso per le parole che gli sono state rivolte durante la partita, ha chiesto a più riprese una registrazione audio che al momento non gli è stata fornita: «Se ho avuto quella reazione è perché qualcosa è successo. Bisogna capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale, perché Piccinini ha dato il rosso a me dopo che il quarto uomo gliel’ha detto. Non ha l’onesta di dire quello che mi ha detto, il modo in cui mi ha trattato e che ha generato la mia reazione. Vorrei sapere se esiste l’audio. Per la prima volta nella mia carriera mi hanno parlato in modo ingiustificabile».

Mourinho, cosa ha detto Serra? La risposta che ha fatto infuriare José: «Fatti i c... tuoi, ti stanno prendendo tutti per il c...»

La lite Mourinho-Serra: cosa si sono detti

Ma cosa è realmente successo? Le immagini televisive aiutano in parte. Il contatto che scatena l'ira del tecnico è tra Tsadjout e Kumbulla. José scatta come una molla dalla panchina e va verso il quarto uomo Serra che a quel punto sembrerebbe rispondergli a brutto muso «Fatti i ca...tuoi». Mou, per una volta sorpreso e incredulo per quello che ha appena ascoltato, ripete la frase («Fatti i ca...tuoi?») e da lì inizia un botta e risposta tra i due. Pochi secondi e Serra richiama l'arbitro Piccinini che dopo aver ascoltato il collega, decide di espellere il tecnico della Roma. Nel momento in cui vien sventolato il rosso, arriva un nuovo labiale di Serra, rivolto al portoghese: «Ti prendono tutti per il cu...Vai a casa, vai a casa». Apriti cielo. Il preparatore Rapetti e quello dei portieri Nuno Santos affiancano lo Special, unendosi alle proteste. «È lui, è lui» indica il tecnico insieme ai suoi collaboratori, accusando il quarto uomo. Non c'è nulla da fare. In campo finisce lì. Fuori, no.