Parma calcio, positivo al virus membro del gruppo: squadra in isolamento, chi è negativo gioca

La serie A torna a fare i conti con il Covid-19. Positivo un membro del gruppo squadra del Parma. Non si tratta di un giocatore ma di un componente dello staff tecnico, medico o di fisioterapisti. La positività al Covid-19 resa nota oggi dal Parma Calcio 1913, e che riguarda un membro non giocatore dello staff crociato, è il terzo caso riscontrato all'interno del club emiliano. Alla ripresa degli allenamenti dopo il lockdown erano infatti risultati positivi ad uno dei due tamponi effettuati due giocatori della rosa di Roberto D'Aversa. I due tesserati avevano regolarmente osservato la quarantena e, dopo nuovi test erano rientrati regolarmente in gruppo perché divenuti completamente negativi. Fra i due casi e quello riscontato oggi non ci sarebbe quindi alcuna correlazione.

COSA SUCCEDE ORA?

Come da Protocollo, quindi, è scattato immediatamente l'isolamento di tutto il gruppo squadra del Parma all'interno del suo centro sportivo. Il Parma ha comunicato che il positivo e «completamente asintomatico ed è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali». Tutti gli altri sono invece risultati negativi e hanno iniziato l'isolamento nel centro sportivo, ma «potranno continuare regolarmente l'attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente». Domani giorno della gara del Parma contro il Bologna tutto il gruppo verrà sottoposto a tampone rapido. Gli altri eventuali positivi saranno isolati mentre chi risulterà negativo potrà tranquillamente scendere in campo.

Ultimo aggiornamento: 15:32

