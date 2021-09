Giovedì 23 Settembre 2021, 23:05 - Ultimo aggiornamento: 23:27

Le pagelle di Roma-Udinese

Pagelle Roma

RUI PATRICIO 6,5

Gli passa qualche palla davanti, una riesce a sporcarla e quasi diventa un assist per Pussetto. Tiene la porta inviolata. Buona anche la gestione con i piedi, senza mai rischiare. Dà sicurezza.

KARSDORP 6

Molte corse verso l’infinito, qualche cross sbagliato. Eccesso di foga. Qualcosa concede lì sulla destra.

MANCINI 6,5

Rude, sanguinante. Salva un gol, ben presente a se stesso e Mou non lo toglie mai, ne sopporta gioie e qualche disattenzione fisiologica. Lo considera la guida della difesa.

IBANEZ 6

Qualche distrazione del primo tempo, alcuni falli di troppo. Nella ripresa, Mou lo sposta sulla fascia sinistra. A dare “stabilità”.

CALAFIORI 6,5

Arriva quasi da morto all’appuntamento con l’assist, dopo una corsa affannata e dopo aver scherzato con Molina. In crescita. La spinta e il coraggio c’è, qualche disattenzione difensiva è da eliminare.

CRISTANTE 6

E’ il primo recuperatore di palloni, e ora sa anche cosa farne. Qualche imbucata è degna di un regista vero e lui lo sta “solo” diventando. Per un eccesso di sicurezza, per poco non combina un guaio davanti a Rui Patricio. Confuso nel finale.

VERETOUT 6

Un incursore che fa il mediano. Non sbaglia quasi nulla, ma manca il passo lungo in avanti, quello letale. Nella ripresa si nasconde un po’, senza dare peso offensivo e bisognava portare avanti qualche palla. Tiene la posizione.

ZANIOLO 5,5

Si infila, taglia, sbatte e combatte. Ma non è ancora lui. Rischia di segnare, ma la palla, e lui, si annodano sul palo. Si stanca prima degli altri, normale. Poco concreto.

PELLEGRINI 6

Meno brillante delle ultime uscite e non per l’espulsione. Non manca l’apporto offensivo, l’idea, ma è tutto molto ovattato. L’ammonizione a inizio ripresa, in vista della Lazio, gli condiziona il secondo tempo. E nel finale si becca un giallo eccessivo, che gli farà saltare per l’appunto il derby.

MKHITARYAN 6

Non si può dire che non abbia combattuto, colpo su colpo, avanti e dietro sempre a rincorrere avversari. Il guizzo, quello si vede di rado. All’inizio: un bel tiro che sfiora il palo.

ABRAHAM 6

Stavolta il gol lo fa sotto la Nord, un mezzo tacco in scivolata, a raccogliere un bel passaggetto di Calafiori. Poi regala la solita quantità di sgambate e sbracciate. Si fa sentire. Pantera.

SMALLING 6

Fa mucchio nel finale, utile sulla palle alte.

EL SHAARAWY 6

Non ha occasioni per mettersi in evidenza. Corre, si lancia in avanti, cerca di portare su la squadra, che nel finale sta soffrendo troppo.

SHOMURODOV NG

Entra e tempo tre secondi, arriva all’appuntamento con il gol. Peccato, con leggero ritardo.

MOURINHO 6,5

Porta a casa tre punti importanti, senza brillare. Il minino sindacale in attesa della sfida di domenica contro la Lazio. Lì ci vorrà un’altra prestazione.

Pagelle Udinese

SILVESTRI 6

Non deve fare grandi parate.

BECAO 5,5

Spesso in affanno su Abraham.

NUYTINCK 5,5

Alla minima distrazione, viene infilato.

SAMIR 6

Cerca di tamponare Zaniolo. Regge finché può.

MOLINA 5

Goffo su Calafiori nell’azione dell’1-0.

PEREYRA 5,5

Esperienza e una buona dose di tecnica.

WALACE 5

Soffre l’aggressività e sparisce.

MAKENGO 6

Combatte e cerca qualche idea in più. Meno conservativo.

UDOGIE 5,5

Rincorre Karsdorp. Tosto.

PUSSETTO 6

Un po’ d’ansia la crea.

DEULOFEU 6,5

Tra i più attivi, di un’altra categoria.

BETO 6

Entra bene, ma non incide.

SOPPY 6

Crea movimento nell’assalto finale.

GOTTI 6

Rinunciatario, ma quasi fa il colpo.