Domenica 12 Settembre 2021, 23:04 - Ultimo aggiornamento: 23:41

Le pagelle di Roma-Sassuolo

Roma

RUI PATRICIO 7,5

La palla ogni tanto gli viene sparata addosso e lui è sempre attento, vedi sull’improvviso tiro di Scamacca in avvio di ripresa e poi salva su Djuricic e Boga. Presente e concentrato fino alla fine. Decisivo.

KARSDORP 6,5

Il trenino a volte corre più veloce della palla e dei compagni. Ci sta che vada fuori tempo, ma da quella parte fa il padrone, anche ben protetto da Mancini, quando arrivano terzino (Rogerio) e attaccante (Boga). Nel finale, con la squadra a trazione anteriore, lascia qualche buco di troppo in difesa. Ovvio.

MANCINI 6

Arranca un po’ nel primo tempo, sulle imbucate continue del Sassuolo. Il secondo tempo è un continuo rincorrere. Tappa buchi come può.

IBANEZ 6,5

Cresce di partita in partita, la cura Mourinho gli deve aver fatto bene. E’ un altro calciatore rispetto a un anno fa: fumoso e distratto prima, concreto e ruvido oggi. Poi, qualche passaggio a vuoto ci sta, ma gli è cambiata proprio la testa. Salva un gol fatto dopo la parata di Rui Patricio.

VINA 5,5

Acciaccato, stanco, magari anche un po’ assonnato. Mou lo vuole in campo, un bell’attestato di stima. Matias ripaga, se non altro con un grande impegno. Ma si fa sorprendere da Berardi in occasione dell’1-1

CRISTANTE 6,5

Ha la faccia buona e le pose da duro, è su ogni pallone. Il gol (il quarto al Sassuolo, la sua vittima prediletta) è un gioiellino. Sarà pure considerato un “impiegato” (del calcio) ma è di ottimo livello

VERETOUT 5,5

Incursore e lanciatore, sta e va. Protegge e accompagna, specie in avvio. Perde colpi col passare del tempo. Inevitabile.

ZANIOLO 5,5

Non gli basta fare, vuole strafare. Ogni tanto va in confusione e perde qualche pallone dopo aver fatto su e giù per tutta la fascia. Va a strappi. Ma ci mette sempre la gamba e questo è un buon segno.

PELLEGRINI 7

Geniale la punizione (e lo scherma) con cui attrae Cristante davanti a Consigli. Puff, gol. Si chiama assist. Si chiama gol mancato quello nella ripresa: palla alta sull’1-1. Sarebbe stata la serata perfetta.

MKHITARYAN 5,5

Faticatore di fascia, ma dal taschino tira sempre fuori qualche pezzo di qualità. Non trova continuità nelle giocate. Stanco, forse.

ABRAHAM 7

Questo ragazzone si impossessa di tutto il fronte d’attacco: corre di qua e di là, lotta, scivola, tira in porta, fa ammonire gli avversari.

All’Olimpico colleziona pali ma il gol ancora non arriva. La sua resta una prestazione di buonissimo livello. Non molla.

EL SHAARAWY 7,5

Pizze sulla testa, cresta schiacciata dai compagni. Segna un gol meraviglia, che porta tre punti. E’ festa sotto la Sud. Faraone di Roma.

SHOMURODOV 6,5

Fallisce l’appuntamento con il gol ma partecipa, è su ogni palla.

PEREZ 6

Serviva un po’ di freschezza. Sgomita, scatta, non riesce a trovare lo spunto giusto. Ma si fa sentire.

REYNOLDS NG

All. MOURINHO 8

Si affida ai suoi, chiamando a raccolta anche il povero Vina, reduce da una trasvolata intercontinentale. Un primo tempo serio, nella ripresa la squadra perde equilibrio e rischia anche di uscire sconfitta. I cambi sono giusti, là davanti aggiunge freschezza e la sua millesima panchina è un successone. Con corsa finale sotto la Sud. Complimenti. La Roma ha un carattere tosto ed è anche fortunata. Il che non guasta.

Sassuolo

CONSIGLI 6,5

Ipnotizza due volte Pellegrini.

TOLJAN 6

Cerca Mkhitaryan e spesso non lo trova.

CHIRICHES 5,5

Che fatica su Abraham.

FERRARI 6

Più equilibrato rispetto al compagno. Meno ansia.

ROGERIO 6

Accompagna sempre Boga. Zaniolo non combina molto dalla sua parte.

FRATTESI 6,5

Tosto e senza paura.

MAXIME LOPEZ 6,5

Qualità in regia. Qualche buona imbucata.

BERARDI 6,5

Movimenti perfetti, si cerca e si trova con Raspadori. E con Scamacca.

DJURICIC 7

Fantasia al potere, dietro le punte sa servire e affondare. Sempre pericoloso con la palla tra i piedi. E infatti è nel posto giusto al momento giusto.

BOGA 6,5

Quando si accende, diventa imprendibile. Si mangia un gol enorme.

RASPADORI 6

Suola, tacco e Il centravantino cresce bene, ma stavolta non punge.

SCAMACCA 6,5

Dà peso all’attacco. Decisivo nel pari.

DEFREL 6

Entra bene.

All. DIONISI 7

Un bel Sassuolo, bravo lui.

Arbitro: SOZZA 6

Serata tutto sommato tranquilla per Sozza, che è poco incisivo su alcuni falli (vedi cartellino su una gomitata a Pellegrini). Dubbi sul giallo a Ibanez per un’entrata su Tolijan. Il Var annulla due gol al Sassuolo per fuorigioco.