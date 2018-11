Pagelle Milan, Cutrone non molla, Laxalt si nasconde

Ultimo aggiornamento: 23:38

Serata senza brividi, prima clean sheet stagionaleNel primo tempo tampona, nella ripresa due salvataggi d’esperienza sul finaleSoffre Pussetto e Lasagna più del previsto, sbaglia spesso i tempi e la posizione.Match winner con il gol partita al 97’. Recupera la palla su Opoku, e va a chiudere l’azione prendendosi la responsabilità di calciare in porta, una botta violenta che fulmina Musso. Seconda rete da tre punti in due partite.Attento e reattivo, dalle sue parti l’Udinese non sfonda maiPiù che un assist scarica un pallone bollente sui piedi di Romagnoli, spreca un’occasione clamorosa su assist di Castillejo, ma è sempre sul pezzoSi oppone a De Paul con la sua fisicità, pochi strappi ma molta sostanzaIn crescita, recupera palloni e sbaglia pochissimo, regge fino alla fineGattuso gli chiede di più, nella prima mezz’ora si nasconde, poi pesca un buon assist per Cutrone ma troppo poco: non salta mai l’uomoEntra immediatamente in partita, subito pericoloso da rifinitore)Una girata fuori su velo di Cutrone dopo 7 minuti, al 35’ è costretto al cambio per un colpo alla schiena di Mandragora, ma le sue condizioni non preoccupanoVivacissimo, sfiora il gol con una serie di tiri da fuori)Senza Higuain là davanti sopporta il peso dell’attacco da solo, partita di sofferenza ma non molla maiL’espulsione dopo il gol è una liberazione, disegna un bel Milan nonostante le assenze pesanti, c’è un’aria diversa dopo 3 vittorie consecutive, e dopo il Betis c’è l’esame di maturità contro la Juve