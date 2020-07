© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serata senza brividi, ottimi riflessi sulla punizione a due in area.Vola sulla fascia, non concede uno spillo e nel finale trova il gol del 5-1Poteva fare meglio sul gol di Tomiyasu, ma nel complesso solidoRoccioso, esagera e prende il giallo, ma dalle sue parti non si passaPericolo costante a sinistra, tiro centrale in avvio controllato da Skorupski, poi assist decisivo per l’1-0 di Saelemaekers e ne ha fino al 95’Palo clamoroso al 35’ su assist di Rebic, nel cuore della manovra e sempre lucidoUn inserimento intelligente premiato da un gol meritato, ottima lettura della partita anche tattica.La sblocca dopo 10 minuti con la sua prima rete in rossonero, fa la differenzaSi fa ipnotizzare da Skorupski su un pallone solo da appoggiare in porta, poi approfitta di un pasticcio Orsolini - Skorupski e insacca il 2-0. Settimo gol in campionatoTacco prezioso che innesca l’1-0, trova il gol del 4-1, inarrestabile.Decisivo anche quando non segna, velo sul primo gol, assist per Rebic. Leader e allenatore in campo, ma esce arrabbiatissimo(Biglia ng, Krunic 6, Bonaventura 6, Colombo 6, Leao 6,5)E’ un altro Milan dopo la ripresa, e il merito è soprattutto suo. Ora vede l’Europa, e se la merita.-------------------------------------------Tre grandi parate in avvio, mezzo pasticcio sul 2-0: rinvia sui piedi di Calhanoglu. Ma con le mani non sbaglia.Primo gol (capolavoro) in rossoblù da attaccante consumato, prova a rianimare i suoi a un passo dall’intervallo.Non trova punti di riferimento, infilato quasi ad ogni azione.In difficoltà, deviazione disperata sul gol di Bennacer.Copertura adeguata e poco piùRegge mezz’ora, ma non tiene il passo degli avversariInghiottito dai centrocampisti rossoneri: più fisici e tecniciSerata complicata tra Hernandez e Rebic. Fa il difensore aggiunto ma induce Skorupski all’errore per il 2-0 di Calhanoglu.Corre e lotta ma si perde Bennacer sul golSpesso lontano dal vivo del gioco, fa troppo poco in fase offensivaPochi palloni giocabili, e tanti errori(Mbaye 5,5, Corbo 5,5, Baldursson 6, Skov Olsen ng, Svanberg ng)Sembra quasi rassegnato dopo il 2-0, torna a sperare dopo il gol di Tomiyasu ma il suo Bologna crolla nella ripresa.