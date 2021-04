29 Aprile 2021

di Alessandro Angeloni

(Lettura 3 minuti)







MANCHESTER UNITED

DE GEA 6

Fa poco e quel che fa non lo fa benissimo. Si salva.

WAN-BISSAKA 6,5

Scende tanto e partecipa al secondo gol di Cavani

LINDELOF 5

Soffre nel primo tempo.

MAGUIRE 5

Si fa sconfiggere da Dzeko nel primo tempo, poi gli tiene testa.

SHAW 6

Spinge tanto ma spesso si fa sopredere da Karsdorp, sul quale ha la meglio solo nei minuti finali, con l’olandese boccheggiante.

MCTOMINAY 6,5

In mezzo si fa sentire, nella ripresa sale in cattedra.

FRED 6,5

Qualità e giro palla veloce, il segreto dello United parte anche dai suoi piedi.

38’ ST MATIC N.G.

RASHFORD 5

Non si vede per niente, appare solo sulla palla da cui nasce il rigore su Cavani.

31’ ST GREENWOOD 6,5

Entra subito bene, anche un gol.

BRUNO FERNANDES 8

Eccezionale: due gol e due assist. Ovunque, con qualità immensa.

44’ST MATA NG

POGBA 7

Parte male, poi diventa decisivo, con assist e gol.

CAVANI 7,5

E’ sempre il solito bombre, lo lasci solo un attimo e ti uccide.

SOLSKJAER 6,5

Figlio di Fergusson, 14 anni dopo strapazza la Roma come lui.

ROMA