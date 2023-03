Venerdì 3 Marzo 2023, 23:25

PROVEDEL 7

Nel primo tempo fa lo spettatore, fiuta solo qualche pericolo senza mai farsi travolgere. Nella ripresa decisivo su Kim e su qualche mischia da brivido. Salva la porta per la terza volta di fila, confermandosi uno dei migliori portieri del nostro campionato. Freddo.

MARUSIC 7

In lieve difficoltà contro Kvara, ma solo in avvio. Poi prende le misure e stoppa spesso il georgiano, che del Napoli è sempre il più pericoloso, concedendogli solo qualche cross. Concentrato. Ps. Nel finale prende un giallo che gli farà saltare la prossima.

PATRIC 7

Si fa ammonire sul primo frontale contro Osimhen. Per il resto fa muro, senza troppe sbavature. Chiude traiettorie e spazza senza farsi troppi problemi. Cresce con il passare di minuti, esaltandosi. Eroico.

ROMAGNOLI 7

Regista e incontrista. Un rientro in grande stile. La difesa ritrova il suo punto di riferimento. Solido.

HYSAJ 6,5

Lozano si accentra e lui va. Quando c’è da tappare qualche buco, arriva sempre puntuale. Affidabile anche nella ripresa su Politano.

MILINKOVIC 6,5

Trotterella inizialmente per il campo senza accendersi quasi mai, molto applicato nel pressing su Kim. Arriva in leggero ritardo su uno “scarico” di Zaccagni nel primo tempo e colpisce debolmente sul difensore che già gli aveva oscurato la traiettoria. Non è la serata della suola, tira fuori gli scarponi da montagna. E lotta. Dirompente nel finale.

LUIS ALBERTO 7

Inventa la finta di testa e disorienta spesso le linee napoletane. Calcia bene la punizione sulla testa di Vecino. Dà pure una mano in fase difensiva, esibendosi in qualche recupero: attimi di vita da mediano. Completo.

FELIPE ANDERSON 6,5

Prova a guizzare sulla fascia di Kvara. E in un paio di situazioni nemmeno sfigura, il georgiano è forte ma lui è brasiliano, e ne sa. Si rende utile in fase difensiva, che non è il suo forte. Sacrificato. Ad inzio ripresa viene sostituito, dentro Pedro.

IMMOBILE 6

Nel primo tempo è un fantasma, nel secondo cresce pian piano. Finisce nell’imbuto dei due difensori centrali del Napoli e non ne esce e di occasioni nemmeno l’ombra. Lotta, però. E quando c’è da tenere palla, eccolo lì.

PEDRO 6

Regala il suo apporto di qualità, anche se la condizione fisica non è delle migliori. Acciaccato.

CANCELLIERI 6

Ha l’occasione, in contropiede, per andare in porta. Si perde nell’inesperienza. Poi si rifà, facendo ammonire Elmas dopo averlo lasciato sul posto con una sgommata con palla al piede.

CATALDI NG

SARRI 7,5

La squadra parte bene e nel primo tempo si esalta. Nella ripresa lascia più iniziativa al Napoli, che non si fa pregare. Due facce della stessa medaglia. Illuminante la scelta di Vecino come centrale davanti alla difesa. Il gol vale tre punti e il momentaneo secondo posto. Applausi.