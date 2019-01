Lazio, le pagelle: Radu è un disastro, Milinkovic dura poco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viene salvato dalla traversa, poi fa un paratone sul colpo di testa di Milik. Rimane pietrificato però sulla sua punizione, salva il passivo nella ripresa. Assediato.Commette il fallo dubbio su Callejon, che vale il raddoppio partenopeo. Fabian Ruiz lo grazia con un’altra traversa, ma poi si fa espellere col secondo giallo. Ingenuo.Si addormenta e rimane immobile sulla traversa di Milik. Fa il bis sul colpo di testa del polacco e poi non fa nulla su Callejon. Inesistente.A destra si perde Zielinski su un lancio lungo. Nella ripresa torna a sinistra, ma non entra mai in partita. Sbaglia pure la diagonale sulla traversa di Callejon. Spaesato.Interrompe il gioco partenopeo anche con le brutte. Nel secondo tempo diventa esterno destro, ma corre a vuoto. Sacrificato.Prova a destreggiarsi in mezzo al Napoli. Fa un cross perfetto per Milinkovic, ma poi perde la palla del vantaggio partenopeo. Distratto.Pronti, via si divora un gol di testa da due passi. Ci prova dalla distanza ma il tiro è telefonato per Meret. Sparisce nella ripresa. Discontinuo.Inizia terrorizzato e svirgola palle. Poi lascia completamente solo Callejon nell’inserimento alle sue spalle. Sempre in fuorigioco. Spaventato.Costruisce e si vede poco, se non quando perde palla. Prova a impensierire Meret solo dal corner. Bell’addormertato.Corre a tutto campo, ma è sempre fuori area. Meret gli nega la gioia sul primo tiro al volo in porta nella ripresa. Poi però fa il gol della bandiera. Presente.Prova a tornare goleador, ma il tiro dalla distanza è debole e impreciso. Tiene in gioco Callejon e chiama il fuorigioco. Pericoloso.Entra e dà una scossa. E anche l’assist per il gol della bandiera. E’ l’unico a dare un po’ di grinta. PimpanteStavolta se la gioca con prudenza, ma sembra solo paura. E la trasmette ai giocatori in campo. Nella ripresa fa esperimenti a destra quasi disperato.Giusto il secondo giallo di Acerbi, ma pesa il primo dubbio sulla punizione-gol di Milik che regala il secondo gol al Napoli. . Fiscale.