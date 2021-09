Osimhen, accolto il ricorso: squalifica ridotta, sarà in campo per Napoli-Juventus

Martedì 7 Settembre 2021, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 18:49

Victor Osimhen sarà a disposizione di Luciano Spalletti per Napoli-Juventus. Accolto il ricorso degli azzurri, dopo la squalifica per due giornate in seguito al colpo dato dall'attaccante nigeriano a Heymans del Venezia nella prima giornata di campionato. La squalifica è stata ridotta a una sola giornata, già scontata nella gara contro il Genoa (vinta dal Napoli per 1-2).