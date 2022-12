Olanda-Stati Uniti 0-0: ritmi bassi, resiste il vantaggio di Depay al 10'

La gara tra Olanda e Stati Uniti apre gli ottavi di finale. Gli Orange, che hanno chiuso al primo posto il girone con Senegal, Ecuador e Qatar sono imbattuti da 19 partite al Mondiale contro nazioni non europee e non si nascondono: «Vogliamo diventare campioni del mondo e ci restano quattro partite, ma gli Stati Uniti sono una squadra molto energica, con giocatori fisicamente forti. Sono difficili da affrontare per chiunque», ha detto Louis van Gaal. Alcuni dei suoi sono stati alle prese con sintomi influenzali dovuti alle forti escursioni termiche da aria condizionata, ma il tecnico si è dichiarato non preoccupato, almeno per il momento. Gli Usa, secondi nel gruppo con Inghilterra, Iran e Galles, avranno nuovamente a disposizione Pulisic, infortunato dopo il gol segnato all'Iran e punteranno su un calcio solido e di forte intensità. Il ct Bergalter avverte «La responsabilità di dare il via ad un punto di svolta per il calcio statunitense e far sì che gli americani si sentano orgogliosi». Chi passa sfiderà ai quarti la vincente di Argentina-Australia, in programma stasera alle 20:00.

Le formazioni ufficiali ​

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, de Roon, F. De Jong, Blind; Klassen; Gakpo, Depay. ct van Gaal

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Musah, Adams, McKennier; Weah, Ferreira, Pulisic.

Dove vedere Olanda-Stati Uniti

Calcio d'inizio alle 16 al Khalifa International Stadium, la gara sarà trasmessa in TV in chiaro in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Diretta testuale su ilmessaggero.it