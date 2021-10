Nations League, Italia-Belgio: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Venerdì 8 Ottobre 2021, 14:32 - Ultimo aggiornamento: 14:35

Italia-Belgio sarà la finalina valida per il 3° e 4° posto della Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini sono stati sconfitti 2-1 dalla Spagna di Luis Enrique a San Siro e contro le Furie Rosse domenica alle 15 all'Allianz Stadium di Torino è previsto turnover. Fino a sette i cambi possibili rispetto alla squadra che ha perso la semifinale. Potrebbero avere una chance Calabria, Acerbi, Dimarco, Locatelli, Pellegrini, Raspadori e Kean. Il Belgio invece è stato sconfitto giovedì sera dalla Francia 3-2 dopo essere andata avanti 2-0 nel primo tempo. L'ultima sfida agli Europei ai quarti di finale, quando furono gli azzurri a spuntarla per 2-1.

Segui Italia-Belgio in diretta

Probabili formazioni Italia-Belgio

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Chiesa, Raspadori, Kean. All.: Mancini

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Vanaken, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Lukaku, Hazard. All.: Martinez

Arbitrerà il serbo Srdjan Jovanovic. Gli assistenti saranno i suoi connazionali Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, quarto uomo Novak Simovic mentre al Var ci sarà il tedesco Marco Fritz.

Dove vedere Italia-Belgio in tv

Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai Uno oltre che in streaming su Rai Play. La diretta testuale sarà disponibile sul Messaggero a partire dal fischio d'inizio.