Napoli, Gattuso perde Manolas e Rrahmani. Lozano rientra contro la Roma

L’emergenza torna ad accompagnare il Napoli alla vigilia della sfida di domani sera contro il Milan. Il reparto più colpito è la difesa con due forfait dell’ultim’ora. Rrahmani si è fermato per una elongazione del bicipite femorale e salterà pure il match di domenica contro la Roma, Manolas non ha ancora smaltito del tutto il problema alla caviglia e si è fermato alla vigilia. Gattuso perde pure Lozano: il messicano si è allenato con il resto dei compagni, ma la parola d’ordine è non affrettare il recupero. Se ne parlerà all’Olimpico contro la Roma. Ma adesso la priorità è il match contro i rossoneri: servono punti per rilanciare in maniera convinta la rincorsa al quarto posto. Il Napoli non potrà permettersi passi falsi.

LA DIFESA. Il quartetto arretrato è obbligato. Maksimovic si è guadagnato una maglia da titolare in extremis. Sarà lui ad affiancare Koulibaly. Sugli esterni Di Lorenzo e Hysaj che ha vinto il ballottaggio con Mario Rui. Toccherà a loro proteggere Ospina.

STAFFETTA IN ATTACCO. Mertens e Osimhen sono entrambi a disposizione. Non sono ancora al 100% della condizione, quindi si alterneranno a San Siro. Gattuso scioglierà il ballottaggio soltanto domani, ma al momento sembra favorito il belga. Osimhen sarà utilizzato come arma in corso d’opera per cambiare le sorti della partita, seguendo la stessa falsariga del copione messo in scena contro il Bologna.

