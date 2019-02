Milik poco reattivo, Sirigu è insuperabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospina 6 - Praticamente inoperoso, il Torino non tira mai in porta.Malcuit 6 - Spinge con continuità, nel finale però si concede qualche pericolosa amnesia.Maksimovic 6 - Di testa le prende tutte, ma solo nella sua area.Koulibaly 6 - Giganteggia in difesa e prova anche a risolvere il problema del gol, senza fortuna.Hysaj 6 - Si limita a svolgere il compitino, con pochi acuti in fase offensiva.Callejon 5,5 - Poco lucido sotto porta e meno efficace del solito.Allan 6,5 - Ci mette una pezza in un paio di situazioni delicatissime negli ultimi minuti.Fabian 6 - A volte troppo lento, ma ci vuole il miglior Sirigu per negargli il gol.Zielinski 6,5 - Offre a Milik alcuni palloni d'oro che il connazionale spreca.Milik 5 - Ha sulla coscienza almeno due gol. Incredibili i suoi errori sotto porta.Insigne 6 - Pur non brillando, va vicinissimo al gol nella ripresa: il palo glielo nega.Mertens 6 - Entra con buono spirito, ma non trova la giocata decisiva.Verdi 5,5 - Una sola palla buona a disposizione: la tocca debolmente verso Sirigu.Sirigu 7 - Il migliore in campo: salva il Toro con le sue prodezze.Izzo 6 - Sbaglia poco o nulla, anche in alcune situazioni delicate.Nkoulou 6,5 - Tiene in piedi la difesa granata con personalità e tempismo.Moretti 6 - Mazzarri punta sulla sua esperienza e lui risponde presente.De Silvestri 5,5 - Meglio in fase difensiva che nelle rarissime sortite offensive.Lukic 5,5 - Qualche errore di troppo nella zona nevralgica.Rincon 5 - Troppo nervoso, Mazzarri lo toglie dal campo prima che combini guai.Ansaldi 6 - Il migliore del centrocampo granata, si concede anche qualche puntata in avanti.Aina 5,5 - Dà vita a un bel duello sulla fascia con Malcuit, finito tutto sommato pari.Berenguer 5,5 - Dovrebbe assistere Belotti, non ci riesce quasi mai.Belotti 5 - Troppo solo in attacco, si fa notare soltanto nel finale.Meite 6 - Entra e dà sostanza al centrocampo granata.Baselli 5,5 - Prende il posto di Berenguer e sfiora la rete nel recupero.Parigini n.g. - Pochi minuti nel finale per lui.