Napoli, Insigne è implacabile e Ounas festeggia il primo gol in A

Ospina 7 - Prodigioso in alcune circostanze, si guadagna i primi applausi convinti del San Paolo.Malcuit 6,5 - Ancora una buona prestazione per il francese, un vero e proprio pendolino sulla destra.Albiol 6 - Governa la difesa con buona personalità, limitando al minimo i rischi.Koulibaly 6 - Solita prova sontuosa, anche se nel finale becca un giallo che poteva risparmiarsi.Hysaj 6 - Dirottato a sinistra, strappa la sufficienza soprattutto per il guizzo sul 2-0 di InsigneZielinski 6 - Qualche errore di troppo sotto porta in avvio, diligente nel prosieguo di partita.Diawara 6 - Troppo nervoso, viene ammonito e deve lasciare il campo a inizio ripresa dopo una discreta gara.Rog 6 - Gioca novanta minuti, un piccolo record da quando è a Napoli. Su buoni livelli.Verdi 5,5 - Pochi lampi, nessun guizzo.Mertens 6 - Si prodiga nel pressing e nei ripiegamenti, sbagliando qualcosina in zona gol.Ounas 6,5 - Ancelotti gli dà fiducia e ci mette due minuti a ripagarla con una grande rete.Insigne 7 - Entra nel momento più difficile del Napoli e tira fuori dal cilindro un gol meraviglioso.Allan 6,5 - Irrobustisce il centrocampo azzurro nel momento di massima spinta del Sassuolo.Callejon 6 - Entra a 20' dal termine e mette ordine.Consigli 6 - Evita il peggio in più occasioni nel primo tempo, non può opporsi a Insigne nella ripresa.Marlon 5,5 - Spaesato in avvio, cresce col passare dei minuti.Magnani 5 - Si fa beffare da Ounas in occasione del primo gol del Napoli, poco sicuro anche in seguito.Ferrari 6 - Il migliore della retroguardia del Sassuolo, ma non basta a evitare il ko.Lirola 6 - Buone progressioni sulla sua fascia di competenza, in particolare nel secondo tempo.Magnanelli 6 - Tiene botta a centrocampo con le buone e con le cattive, contro cattivi clienti.Locatelli 4,5 - Regala il primo gol al Napoli, pasticcia anche dopo e De Zerbi lo sostituisce.Rogerio 5 - Non sfigura, poi nel finale in un attimo di follia rimedia un rosso evitabile.Djuricic 6 - Con alcune fiammate costringe Ospina a difficili interventi.Boateng 6 - Si batte con generosità nel momento più difficile per il Sassuolo, esce stremato.Boga 5 - Non riesce ad offrire a Boateng l'assistenza sperata, De Zerbi lo sostituisce all'intervallo.Berardi 6,5 - Entra e dà la scossa al Sassuolo, sfiorando anche il gol.Bourabia 6 - Regala fosforo e ossigeno al suo centrocampo, facendosi valere.Babacar 6,5 - Fa a sportellate nel finale con Koulibaly e si mangia anche un gol fatto.