Napoli, Kvaratskhelia out contro l'Atalanta: chi gioca al suo posto? Calzona ha le idee chiare

Niente da fare. Khvicha Kvaratskhelia non recupera per la sfida di domani contro l’Atalanta. Il fuoriclasse georgiano ha provato il recupero in extremis nel corso della rifinitura di questa mattina, ma avverte ancora dolore all’adduttore della coscia sinistra dopo l'infortunio accusato contro la nazionale. Non ha lesioni, ma una forte contrattura che però non è ancora del tutto smaltita. L’infortunio non è grave, ma il Napoli preferisce non rischiare anche se l’assenza di Kvara è pesante in vista di un match che ha il sapore dell’ultima spiaggia per il Napoli in chiave rimonta quinto posto: gli azzurri devono vincere, superare l’Atalanta in classifica e ritrovare entusiasmo per affrontare al meglio il finale di campionato.

LE ALTERNATIVE

Chi sostituirà Kvara? Francesco Calzona non ha deciso ancora.

L’ipotesi più probabile riguarda Giacomo Raspadori che con il nuovo allenatore si è rilanciato segnando pure un gol decisivo alla Juventus. Jack è il favorito per completare il tridente con Osimhen e Politano. Il ballottaggio è con Lindstrom: il danese acquistato dall’Eintracht Francoforte è uno dei punti interrogativi di questa stagione: soltanto qualche sprazzo, ma non hai offerto la continuità necessaria per diventare un protagonista del Napoli. Calzona ha un altro dubbio in difesa: Mario Rui potrebbe sostituire Olivera sulla fascia sinistra.

I 50MILA E LE INIZIATIVE CONTRO IL RAZZISMO

Il Maradona avrà un grande colpo d’occhio: saranno 50mila sugli spalti per la sfida contro l’Atalanta. Il Napoli non ha aderito alla campagna ‘Keep racism out’ della Lega Calcio dopo la decisione del Giudice Sportivo di assolvere Acerbi. Il club azzurro sta pensando ad una sua iniziativa contro il razzismo per sostenere Juan Jesus.