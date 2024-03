Napoli-Atalanta: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Ritorna la Serie A e tra i grandi appuntamenti del sabato c'è anche quello tra Napoli e Atalanta, scontro cruciale per l'Europa. Gli azzurri sono distanti due punti dalla Dea che deve provare a difendere il sesto posto e cercare di puntare la Roma. Calzona potrebbe optare per Raspadori dal primo minuto, viste le condizioni non ottimali di Kvaratskhelia. Gasperini, invece, dovrebbe puntare sulla coppia Lookman-Scamacca.