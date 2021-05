Corsa Champions, tegola per il Napoli: Koulibaly infortunato. Salterà Spezia e Udinese

Allarme per il Napoli in corsa per la qualificazione in Champions League: il difensore Kalidou Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Lo rende noto il club azzurro con un comunicato. Il difensore, si apprende, salterà la partita contro lo Spezia e anche quella con l'Udinese dell'11 maggio. Il giocatore senegalese si è infortunato domenica scorsa nel match contro il Cagliari e oggi si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato l'infortunio alla gamba destra. Oggi Koulibaly ha svolto le prime terapie, e il ct azzurro Gattuso spera di recuperarlo per la Fiorentina. Sabato con lo Spezia Rrhamani o Maksimovic affiancheranno Manolas.

Ultimo aggiornamento: 15:07

