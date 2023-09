Napoli, emergenza in difesa: si ferma anche Juan Jesus. Ecco chi giocherà a Bologna

NAPOLI – L’emergenza è completa. Il Napoli affronterà il Bologna domani al Dall’Ara con una difesa ridotta all’osso. Nel corso dell’allenamento di rifinitura, si è fermato pure Juan Jesus. Il brasiliano ha riportato un risentimento alla coscia sinistra e non ha terminato la seduta. Gli accertamenti ovviamente chiariranno l’entità del problema, ma intanto non è stato convocato da Rudi Garcia per la trasferta di Bologna.

L’allenatore francese – che taglierà il traguardo delle 100 partite in serie A – ha gli uomini contati nel reparto arretrato.

Toccherà ad una coppia inedita. Giocheranno Leo Ostigard e soprattutto Natan. Il 22enne prelevato dal Bragantino – è stato acquistato al posto di Kim Minjae, ma finora non ha mai avuto occasione di mettersi in mostra.

💬 @RudiGarcia “Dobbiamo valutare alcune cose per la partita di domani. Kvara deve essere spensierato, Osimhen è tra i migliori d’Europa, con lui sono tranquillo”#BolognaNapoli pic.twitter.com/WNvKEUnuCq — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 23, 2023

Ha debuttato contro il Braga nei cinque minuti finali per difendere il risultato (il Napoli ha vinto 2-1) in Portogallo. Ora avrà l’occasione di mettersi in mostra. Garcia ha anche una soluzione alternativa (Di Lorenzo centrale, Zanoli terzino destro), ma domani toccherà a Natan.