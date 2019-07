Napoli, incontro con gli agenti di Pépé: ok del Lille, si tratta con il giocatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vertice di tre ore per approfondire i numeri dell’affare, a circa un mese dalla fine del calciomercato. Oggi pomeriggio, intorno alle 1430, tutta la dirigenza del Napoli ha incontrato nel ritiro di Dimaro gli agenti dell’attaccante del Lille. La punta ivoriana è da tempo un obiettivo del patron De Laurentiis, che nei giorni scorsi è riuscito a chiudere un accordo di massima con la società francese sulla base di 60 milioni più il cartellino di Ounas. L’ostacolo però non cambia, e la conferma è arrivata direttamente dal vertice di oggi: i procuratori pretendono una commissione molto alta, sugli 8 milioni, mentre il giocatore (nel mirino del Psg e dei club di Premier) non scende dalla richiesta di 5-6 milioni di euro a stagione per lo stipendio. «Si li ho visti - ha raccontato il tecnicoin conferenza stampa - erano nel nostro albergo, li ho salutati, come ho salutato tutti quelli che sono venuti, la settimana scorsa anche uno molto importante che si chiamava James (ride, ndc). La società è qui ed è normale che i procuratori vengano a Dimaro». Poi su: «Tutte le trattative sono aperte, c'è la volontà da parte del Real Madrid di lasciarlo andare e la volontà del Napoli di acquistarlo». Insomma, De Laurentiis continua a lavorare su più piste con l’obiettivo di regalare almeno un colpo al tecnico di Reggiolo.A proposito di incontri, oggi il ds Paratici ha avuto un colloquio con, noto intermediario nonché procuratore di Romelu Lukaku, obiettivo dell’Inter di Conte.