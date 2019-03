Napoli, De Laurentiis dà notizie: «Giuntoli ha rinnovato, Insigne non lo vendo»

«La notizia importante di oggi è che Cristiano Giuntoli ha rinnovato per cinque anni a partire dal 1 luglio, quindi un totale di 9 anni alla fine del suo cotratto». Lo ha annunciato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Salisburgo, dove il Napoli domani gioca in Europa League. Il patron azzurro ha parlato anche del futuro di Carlo Ancelotti: «Lui lo sa che Napoli è casa mia e casa sua, i pensieri coincidono. Quando vorrà prolungare non ci sarà alcun problema». Ultimo aggiornamento: 18:35





