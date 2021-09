Napoli-Cagliari: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Sabato 25 Settembre 2021, 17:33

Sono gli unici a punteggio pieno, gli uomini di Luciano Spalletti. Cinque su cinque in Serie A, infatti, il Napoli non le vinceva dai tempi di Maurizio Sarri, nell'ultima stagione con i partenopei, e prima ancora c'era voluto un certo Diego Armando Maradona, lo stesso fuoriclasse, campione, chiamatelo come volete, a cui ora è dedicato lo stadio in cui domenica, alle 20:45, sarà ospite il Cagliari dell'ex Walter Mazzarri. I sardi sembravano ringalluzziti dalla sfida contro la Lazio, in cui solo Danilo Cataldi è riuscito ad acciuffare un pareggio che per i biancocelesti era quasi insperato. Poi, però, c'è stato l'Empoli, e anche la cura dell'allenatore toscano (anche lui, sì) non è sembrata così efficace, anzi. Per gli azzurri potrebbe essere un gioco da ragazzi, ma la palla, si sa, è rotonda, e tutto potrebbe ancora accadere. Ecco le probabili formazioni.

Napoli-Cagliari, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Luciano Spalletti.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno, Caceres, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis, Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Walter Mazzarri.

Dove vederla in tv e streaming

Il posticipo delle 20:45 tra Napoli e Cagliari di domenica 26 settembre allo stadio Diego Armando Maradona sarà trasmesso in esclusiva su Dazn, e quindi sarà disponibile sull'app o su smart tv.