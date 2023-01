Napoli, Kvara non si allena: può saltare la Salernitana. Osimhen punta in alto: «Lo scudetto è un nostro obiettivo»

NAPOLI – L’allarme è scattato oggi: Khvicha Kvaratskhelia è a rischio per il derby di sabato (inizio alle 18) all’Arechi contro la Salernitana. L’assenza all’SSCNapoli Konami Training Center di Castel Volturno ha fatto rumore tra i tifosi che temono di dover rinunciare al talento georgiano per il match contro i granata che hanno richiamato Nicola in panchina. Kvaratskhelia non ha ancora smaltito del tutto i sintomi influenzali che gli sono costati la mancata convocazione in Coppa Italia contro la Cremonese. Mercoledì sembrava stare meglio (si è allenato in palestra), ma oggi lo staff medico del Napoli ha deciso di lasciarlo a casa a scopo precauzionale. Kvara è atteso domani per la rifinitura e si valuteranno le sue condizioni L’obiettivo è strappare almeno la convocazione in extremis, ma è difficile fare previsioni. Lucio non vorrebbe rinunciare al suo campione che è stato decisivo contro la Juventus, ma sta già pensando al piano B.

Elmas in pole

La prima alternativa è Elmas: il macedone ha mostrato garanzie nel ruolo di esterno offensivo e nell’ultimo periodo sta diventando sempre più prezioso nel Napoli. Ha aumentato il minutaggio: garantisce equilibrio ma anche pericolosità in fase di inserimento. Altrimenti potrebbe toccare a Raspadori. Contro la Cremonese in Coppa Italia, Jack ha obiettivamente deluso, quindi gli piacerebbe cancellare una serata negativa con una buona prova a Salerno. Spalletti deciderà domani, ma la priorità resta Kvaratskhelia. Lo aspetta pure Victor Osimhen. L’intesa tra i due è il punto di forza di un Napoli a caccia del terzo scudetto: “È un grande giocatore – ha spiegato l’attaccante in un’intervista rilasciata a radio Kiss Kiss – dal punto di vista tecnico. In passato ho giocato con Insigne e Mertens, ma adesso c’è Kvara. È già molto importante e sono convinto che migliorerà ancora. Mi serve tanti assist”. A Salerno, però, il numero 9 rischia di doverne fare a meno. Lui, invece, ci sarà. Con un chiodo fisso in testa: “Dobbiamo cancellare il ko contro la Cremonese – continua Osimhen - In Serie A non esistono squadre facili, quindi dobbiamo stare sempre molto attenti. Purtroppo siamo stati eliminati dalla Coppa Italia e stiamo lavorando tanto per battere la Salernitana. Lo scudetto è uno dei nostri obiettivi. Se continuiamo a vincere tante partite, abbiamo buone possibilità di farcela. Poi c’è anche la Champions che vogliamo affrontare al meglio. Ma adesso la priorità è la Salernitana”. Col rischio alto di sfidarla senza Kvaradona.