Kvaratskhelia esplode anche sui social: superato il milione di followers. È il secondo nella rosa di Spalletti

In campo ma anche fuori. Khvicha Kvaratskhelia si prende la scena del Napoli: il georgiano azzurro è il secondo calciatore della rosa attuale di Luciano Spalletti a raggiungere 1 milione di followers su Instagram. Un risultato incredibile per Kvara, fino a un anno fa semi-sconosciuto per gli utenti online, ora in luce grazie ai 9 gol e 12 assist in 20 partite tra Champions League e Serie A. Nel Napoli solo Hirving Lozano ha più seguaci del georgiano (1.9 milioni).