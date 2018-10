Manchester United, Mourinho: «Ronaldo il migliore. Juventus favorita Champions»

«Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori di tutti tempi, e la Juve è tra le favorite alla vittoria finale in Champions». Lo dice Josè Mourinho, alla vigilia di Manchester United-Juve. «Loro - h detto il tecnico, nella conferenza all'Old Trafford - hanno un giocatore che la differenza - aggiunge Mourinho a proposito di CR7 -, Cristiano Ronaldo è a un livello in cui non ha bisogno che si parli di lui, è uno dei migliori giocatori al mondo e nessuno può dire altrimenti. Quindi la Juve è più che una candidata».



«Pronti per la Juve? Contro il Chelsea siamo stati contenti della prestazione, ma anche scontenti del risultato - ha aggiunto Mourinho - Quindi è stato contraddittorio: dobbiamo trarre il meglio da entrambe le cose, fiducia dalla felicità, e usare la rabbia per motivarci e giocare ancora meglio. La nostra forma l'abbiamo dimostrata nelle ultime due partite, abbiamo dimostrato come vogliamo giocare e proveremo a rifarlo». Ma cosa ha la Juve in più a parte Ronaldo, gli chiedono «Quando dici a parte Ronaldo sembra che intendi poco - risponde 'Moù -. A parte Ronaldo ha Bonucci. A parte Bonucci ha Cancelo. A parte Cancelo ha Emre Can: a tal proposito, speriamo che torni a giocare presto e non sia niente di grave. La Juve ha tanto e ha un anno di esperienza in più, con lo stesso allenatore e la stessa struttura. È candidata a vincere la Champions da cinque anni, ha fatto due finali e ha vinto sette scudetti di fila».

