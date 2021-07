Mourinho alla scoperta di Roma in bici: foto di gruppo a San Pietro assieme al suo staff

Domenica 11 Luglio 2021, 16:58

Giornata di relax in casa Roma per rifiatare dai primi tre giorni di allenamento. Josè Mourinho ha impostato le sedute alternando lavoro atletico a tattica e pallone, aumentando gradualmente i carichi di lavoro e l’intensità. Nelle 24 ore di stop lo Special One si è concesso un tour in bici assieme al suo staff nel centro di Roma ad ammirare le bellezze della Capitale.

APPROFONDIMENTI NUOVA STAGIONE Roma, Rui Patricio primo colpo di mercato ROMA Mourinho, la presentazione IL NUOVO TECNICO Mourinho punge l'Inter

Prima tappa la basilica di San Pietro dove si è fatto immortalato assieme al vice Joao Sacramento, il preparatore dei portieri Nuno Santos e il preparatore atletico Carlos Lalin: «Primo giorno libero dopo una settimana di duro lavoro! Tempo di scoprire questa bellissima città di Roma», ha scritto su Instagram il suo allenatore in seconda. Maglia bianca, volto sorridente e con il “cupolone” alle spalle, un’immagine che associa ancora di più Mourinho alla città eterna.

Relax anche per la squadra: Dzeko si è concesso un pranzo a Santa Severa assieme all’ex attaccante della Roma Perotti e Borja Mayoral, mentre Jordan Veretout ha trascorso la giornata in spiaggia con moglie e figlia.

Ufficiale, Pau Lopez al Marsiglia

Lascerà Roma per un anno Pau Lopez che oggi è stato ufficializzato dal Marsiglia: «Il Marsiglia e Pau Lopez hanno raggiunto un accordo definitivo, con il consenso della Roma, per il prestito di una stagione del portiere spagnolo, dal 17 luglio 2021, con opzione di trasferimento definitivo dalla stagione 2022/2023», si legge sul comunicato del club francese.