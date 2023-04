Martedì 11 Aprile 2023, 07:41 - Ultimo aggiornamento: 08:45

Mourinho torna in trincea come ai tempi dell'Inter e si riprendere la scena. Quella frase contro gli avversari di sempre («Roma terza in classifica? Sicuri che la Juventus non abbia 59 punti? Siamo in Italia») pronunciata proprio a Torino, ha riportato alla mente vecchi veleni. Gli stessi che aveva lo Special One da allenatore interista contro i bianconeri reduci da momenti bui dopo lo scandalo Calciopoli. Quindici anni dopo il passato è ancora vivo nella sua mente, quell'avversione verso la Juventus, condivisa anche dai romanisti, ha rimesso José al centro della scena. Da bravissimo comunicatore ha ricordato a tutta Italia che la posizione in classifica della sua squadra è solamente temporanea e che potrebbe variare in un istante, basterà che il 19 aprile il Collegio di garanzia dello sport si pronunci a favore della Vecchia Signora restituendogli i 15 punti. Qualcosa che può succedere solo in Italia secondo José e che renderebbe vano gran parte del lavoro fatto fino ad oggi. Quella frase pronunciata da Mou è un campanello d'allarme suonato non solo a difesa del suo lavoro, ma anche per avvisare i Friedkin che lui è l'unico ad avare il carisma per parlare di una questione così delicata. Nessun dirigente della Roma ha rilasciato dichiarazioni sulle indagini della procura riguardo ad alcune plusvalenze sospette in casa giallorossa, è stato pubblicato solo uno scarno comunicato che aggiunge poco o nulla alla questione. José, invece, da buon leader è andato oltre, ha alzato l'attenzione sulla vicenda lanciando l'ennesima stoccata alla Juventus. È lui il centro della Roma, è lui l'unico capo branco riconosciuto dalla squadra ed lui a indirizzare la comunicazione della società. Un po' come faceva ai tempi dell'Inter quando era in lotta per il triplete e da solo attaccava i bianconeri. Sono passate alla storia dichiarazioni come «Zero tituli» oppure «Prostituzione intellettuale».

POLEMICA INFINITA

Anche se molti dimenticano che nella stessa conferenza stampa del 3 marzo 2009 José lanciò anche una bordata alla Juventus: «Ha preso tanti punti, ma tanti di questi con errori arbitrali. Contro di loro forse sarebbe meglio non giocare o farlo con i ragazzi della Primavera». Il portoghese difende i club che allena e anche il suo lavoro, come ha fatto con Cassano che ieri gli ha risposto: «Non c'è mai stato scontro fisico, dì a quel coniglietto che ti racconta le cose che sono tutte caz...Altra figura di m...oltre a come fai giocare le tue squadre. Con Livaja abbiamo litigato e si sono messe in mezzo venti persone, non siamo andati allo scontro fisico. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno». Tornando a José, per lui sarebbe scontato incontrare i proprietari per pianificare il futuro, ma Dan Friedkin vuole aspettare e capire se riuscirà a portare la squadra in Champions. A quel punto, però, potrebbe anche essere tardi perché non è escluso che José prenda il volo nonostante abbia ancora un altro anno di contratto. Le sirene non mancano. Per ora Mou si tappa le orecchie e guarda al domani. Che si chiama Feyenoord.