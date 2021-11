Mourinho è «Mussolini portoghese, il è tempo scaduto»: l'attacco choc de La Vanguardia

Sembra quasi che non si aspettasse altro. Mourinho in difficoltà fa troppo gola per non tuffarsi nella polemica. Anche se si è a 1400 chilometri di distanza. La prima pagina di oggi de La Vanguardia, giornale catalano, è di quelle che fa discutere: «Il Mussolini portoghese», è il titolo scelto a tutta pagina. Nella rubrica “El corner inglese” tenuta dal giornalista John Carlin, l'attacco a José è frontale: «Il tempo del Mussolini portoghese è scaduto - si legge - Nel grande mondo del calcio, José Mourinho è la figura che ci piace odiare di più. È il cattivo della farsa, quello che fischiano quando sale sul palco. Ovunque vada, finiamo per odiarlo da tifosi e giornalisti, ma mai quanto arbitri, allenatori rivali e i suoi stessi giocatori. Al Real Madrid, al Chelsea, al Manchester United, al Tottenham e ora alla Roma, la sua quinta squadra negli ultimi dieci anni, non ha mai perso l'abitudine di incolpare i giocatori per le sconfitte, molte volte con nomi e cognomi».

Riflessioni sull'operato dell'allenatore che non si limitano all'aspetto tecnico: «È speciale e le sue sconfitte si spiegano solo con fattori esterni. Casualmente, le circostanze si sono sempre rivelate sfavorevoli nelle tre squadre che ha guidato negli ultimi sei anni, tutte a secco. Quando lascerà la Roma (mangerà il panettone?) il sollievo dei tifosi sarà superato solo da quello dei giocatori. Un amico giornalista inglese dice che Mourinho gioca al "calcio fascista". Il Mussolini portoghese ha avuto il suo momento, bisogna ammetterlo. Ha vinto molti titoli. Il brutalismo non è mai piaciuto, ma ai suoi tempi ha funzionato. Nemmeno quello più funziona. Mourinho è scaduto».