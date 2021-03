Tripletta di Orsic (Dinamo), il Tottenham di Mourinho fuori ai supplementari

Ai quarti solo una squadra inglese, l’Arsenal, poichè il Tottenham esce ai tempi supplementari. Mourinho si era aggiudicato l’Europa league con il Manchester United, nel 2017, insegue il suo primo trofeo con gli Spurs. Il 2-0 d’andata, invece, è bastato al Granada.

Dinamo Zagabria-Tottenham 3-0 dts (0-2) Gli Hotspurs non sembrano avere difficoltà a difendere il doppio vantaggio, con le occasioni per Lamela e per Kane. Possesso palla inglese, i croati sono di livello inferiore, peraltro Majer sfiora il palo, alla mezzora. Petkovic calcia fuori, nel secondo tempo. Al 17’ il lampo che non ti aspetti, da sinistra, di Orsic, destro a rientrare alla Del Piero, all’incrocio. Il pareggio sui 180’ arriva a 8 dalla fine, Ademi apre a destra, Atiemwen crossa e Orsic fa doppietta: è del ’92, ha giocato anche nello Spezia, in serie B. Nel finale cross di Bale, Kane colpisce di testa in area piccola, Livakovic si oppone. Ai supplementari il Tottenham sparisce, a parte un tiro di Bale largo, all’inizio del secondo ancora Orsic vola e infila da fuori. A 5’ dal termine Bale esalta Livakovic, che si ripete su Kane, incapace di angolare abbastanza. Mou si lamenta con l’arbitro Massa per avere concesso appena 2’ e mezzo di recupero.

Arsenal-Olympiakos 0-1 (andata 3-1) Il risultato del Pireo rende la partita impossibile per gli ellenici, è comunque aperta, con una conclusione in porta per parte, nel primo tempo. L’unica parata di Leno è su El Arabi, a rimediare all’errore difensivo sul rinvio di Sa. Nel secondo tempo M’Vila avvicina il bersaglio per l’Olympiakos. Segna il marocchino El Arabi, doppio passo e deviazione con la schiena di Luiz. Un anno fa l’Arsenal si fece rimontare in casa, dopo avere vinto in Grecia per 1-2, salvo essere eliminato al 120’, stavolta avrebbe bisogno dello 0-3, lo 0-2 non basterebbe e anche per questo i gunners resistono. Pepè, anzi, calcia forte sull’altro fronte, il compagno Smith Rowe è sulla traiettoria e la devia sul fondo. Odegaard era andato a segno all’andata, per la prima volta volta nell’Arsenal, stavolta calcia alto, da subentrato: venne acquistato dal Real Madrid a 15 anni, da allora si è un po’ perso. Aubameyang sbaglia in contropiede, in genere è specialista dell’uno contro uno, non è al meglio. A 7’ dalla fine Ba viene ammonito, getta via il pallone e scatta anche il secondo giallo, l’Olympiakos termina in 10. Sempre Aubameyang si coordina e impegna a fondo Josè Sa. Può rilassarsi Arteta, l’ex vice di Guardiola, arriva ai quarti a soli 38 anni, è sicuramente il più giovane allenatore rimasto in corsa in Europa.

Molde-Granada 2-1 (0-2) A Budapest, fine della favola dei norvegesi, non valevano anche soltanto i supplementari. L’ex squadra della famiglia Pozzo crea discrete soluzioni, si complica la vita con le proprie mani su un cross normale di Andersen crossa, Vallejo fa autogol al 29’. Rui Silva evita il raddoppio su conclusione ravvicinata, Kenedy è pericoloso per gli spagnoli, che nel primo tempo hanno creato altre 3 occasioni. Nella ripresa entra Roberto Soldado e come spesso gli è accaduto quest’anno è decisivo, al 27’ gira di testa un cross sul primo palo, dopo la palla recuperata da Vallejo. Alla fine rigore per il Molde, atterrato Knudtzon, trasforma Hestad.

© RIPRODUZIONE RISERVATA