Maradona in lutto, il cognato è morto di Covid: positiva anche la sorella

Lutto per Diego Armando Maradona, è morto colpito dal coronavirus Raul Machuca cognato dell'ex Pibe de oro e marito della sorella Rita, la notizia del decesso è stata data dal quotidiano argentino Clarin. L'uomo, 77 anni, era ricoverato da più di 20 giorni in una clinica dopo aver contratto il Covid. A quanto riporta la stampa argentina anche la sorella sarebbe positiva al coronavirus ma asintomatica e in buone condizioni.

Ultimo aggiornamento: 11:32

