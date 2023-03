Lazio, sfida sul possesso e sul made in Italy contro il Monza: i punti in comune tra Sarri e Palladino

La Lazio è pronta per entrare nel vivo della preparazione alla sfida col Monza. Sarri oggi recupererà anche gli ultimi due giocatori di rientro dalle Nazionali, Gila e Vecino, ma da giorni ha già avvertito i suoi calciatori. Domenica di fronte si troveranno una squadra difficile da affrontare. Palladino ha dimostrato di aver dato un'identità chiara alla sua formazione e nonostante le assenze di Izzo e Pessina ci sarà da aspettarsi un Monza molto competitivo, ostacolo complicato in vista della corsa Champions.

Monza-Lazio, probabili formazioni: Sarri ritrova Immobile, a destra Lazzari. Palladino con Petagna

Le parole di stima tra Sarri e Palladino

D'altronde Sarri non ha mai nascosto di considerare Palladino tra i migliori giovani in panchina: «Dionisi è un ragazzo interessante, un buon allenatore che sta facendo bene, ma che fa parte di una squadra capitanata da De Zerbi. Vedrete che a ruota uscirà fuori Palladino». Molto chiaro invece il pensiero dell'allenatore del Monza: «Sarri per me è un grandissimo allenatore che in Italia ha portato un modo bellissimo di giocare a calcio. Noi giovani da uno esperto come lui possiamo solamente imparare». Parole di stima, ma non solo, visto che anche a livello di idee i due tecnici non sono così distanti.

Dal possesso palla al made in Italy: i punti in comune tra Lazio e Monza

In primis, per entrambi le proprie squadre devono imporre il loro gioco contro ogni avversario. Ecco perché Lazio e Monza sono tra quelle con più possesso palla. Quello dei biancocelesti è il quinto dell'attuale Serie A (29 minuti e 54 secondi), ma quello dei lombardi è addirittura secondo solo al Napoli (31' e 16''). C'è poi un'altra caratteristica comune, ovvero la predilezione per il "made in Italy". Sarri anche di recente non ha nascosto il suo pensiero: «Il nostro calcio non è morto. Alla Lazio sto litigando per avere giocatori italiani». Palladino invece è quello che in media ne schiera di più in ogni turno, 8.

Il Monza solamente nella rosa dei 25 del campionato presenta 15 giocatori italiani che diventano 22 contando l'intero gruppo a disposizione compresi gli under. I talenti nostrani tra i biancorossi raggiungono il 70% dei minuti stagionali, mentre in casa Lazio toccano il 50%. Sarri pontenzialmente potrebbe schierare una formazione con nove italiani. Dal portiere Provedel a una difesa tutta azzurra con Lazzari e Pellegrini terzini e Casale e Romagnoli centrali. Cataldi rimarrebbe l'unico a centrocampo, anche se in panchina c'è Bertini. Davanti infine ci sarebbe spazio per Cancellieri, Immobile e Zaccagni, questi ultimi i due migliori marcatori italiani in Serie A a quota 9 gol. Ecco perché Monza-Lazio è anche il trionfo del made in Italy.