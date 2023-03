Monza-Lazio, probabili formazioni: Sarri ritrova Immobile, a destra Lazzari. Palladino con Petagna

Archiviato anche il secondo allenamento della settimana che porterà al Monza. Come preventivato, la Lazio continua a recuperare i pezzi partiti con la rispettive Nazionali. In un solo colpo, Sarri oggi ne ha ritrovati cinque. Romagnoli e Cancellieri si sono regolarmente allenati, mentre Hysaj, Marusic e Milinkovic sono stati gestiti con un lavoro atletico personalizzato. Ancora tutto in gruppo per Immobile, mentre all'appello mancano solamente Gila e Vecino, gli ultimi a scendere in campo per gli impegni internazionali. Vista anche l'assenza di Adamonis, dalla Primavera sono stati aggregati il portiere Magro, il terzino Floriani Mussolini e il centrocampista Di Tommaso. Domani è prevista una doppia seduta.

Il saluto di Bianchessi e la riposta della Lazio

Nel frattempo in mattinata il direttore del settore giovanile, Mauro Bianchessi, aveva salutato la Lazio tramite un comunicato ufficiale: «Per sopraggiunti impegni personali, dal 1 aprile, di comune accordo con il presidente, sen. Claudio Lotito, al quale va tutta la mia stima, riconoscenza, gratitudine e affetto, comunico che non sarò più presente a Formello e dal 1 maggio andrò in pensione. Auguro alla società e alla “famiglia” Lazio, tutto il meglio». Seguito dalla risposta del club stesso: «Nelle scorse settimane il direttore del settore giovanile Mauro Bianchessi aveva manifestato la volontà di porre termine con anticipo al suo impegno contrattuale. Rispettando il suo desiderio, la S.S. Lazio lo ringrazia per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e impegno da luglio 2017 ad oggi. L'attuale dirigenza di Primavera e Women subentrerà da subito nelle funzioni relative anche al settore giovanile, in attesa che nei prossimi giorni si definisca e si completi l'organigramma del comparto».

Monza-Lazio, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, P. Marí, Caldirola; Birindelli, Machin, Sensi, C. Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All.: Palladino.

Indisponibili: Rovella, Marlon.

Diffidati: Caprari, Machin.

Squalificati: Pessina, Izzo.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Adamonis.

Diffidati: Cataldi.

Squalificati: Marusic.