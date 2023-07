Mondiali femminili, debuttano anche gli arbitri italiani: Ferrieri Caputi in campo e Irrati al Var

Domani, lunedì 23 luglio, l'Italia di Milena Bertolini faranno il loro esordio ai Mondiali femminili di calcio, nella prima sfida del girone G contro l'Argentina. Appuntamento alle 8 italiane su Rai 1. Ma in campo non scenderanno solamente le calciatrici azzurre. C'è un'atra Italia infatti che è pronta a esordire in Australia e Nuova Zelanda: quella degli arbitri.

Calciomercato ultime notizie oggi: Lazio, Zakharyan esclude Hudson-Odoi. Roma, Sabitzer si allontana. Mbappé, maxi offerta dall'Arabia

Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata, insieme all'assistente Francesca di Monte, per dirigere la gara tra Giappone e Costa Rica, in programma mercoledì 26 luglio. Ha già esordito invece Massimiliano Irrati, al Var in Zambia-Giappone. Il fischetto italiano tornerà in sala Var domani per Brasile-Panama.