Italia, debutto ok: Messico battuto 2-1 con i gol di Frattesi e Ranieri

Ultimo aggiornamento: 20:09

Non poteva andare meglio il debutto dell’al Mondiale Under 20. Gli azzurrini, guidati dal ct, vincono 2-1 contro ile ora attendono le gare di domenica cone di mercoledì col. L’Italia gioca una buona gara, riuscendo a sbloccarla subito, resistendo al Messico e dimostrando di sapere soffrire, una qualità importante per andare avanti in tornei di questo calibro. A sbloccare il risultato ci pensa subitocon un tiro di sinistro al 3’. La gara inizia in discesa, ma non è così facile come sembra. Il Messico sembra subire le iniziative degli azzurrini e in qualche modo si salva quandospara sulla traversa un assist di(11’), che poi si fa vedere con un tiro che finisce fuori. Ma sul più bello l’Italia combina un pasticcio, regalando di fatto il gol del pareggio agli avversari. Siamo al minuto 37 e sugli sviluppi di un corner, Scamacca anticipa Plizzari edeve soltanto segnare a porta vuota. Un brutto colpo per i ragazzi di Nicolato, che hanno subito una reazione piena di orgoglio e impegnanocon un’acrobazia di Scamacca.Nella ripresa inizia meglio il Messico. Il gol del pareggio, arrivato all’improvviso, dà loro coraggio.in due occasioni deve dire di no a Macias e poi è ancora Pinamonti a sprecare a due passi dalla porta dopo la traversa di. La partita si fa difficile, ma è nel momento più importante che l’Italia raddoppia: angolo, tocco sporco di Pellegrini e rete di. Non è finita qui. Perché il Messico non è una squadra che si arrende facilmente ed è ancora Plizzari a salvare su una conclusione ravvicinata di Macias. Poi, nel finalespaventa gli azzurrini con un tiro dai 20 metri. Ma finisce 2-1 per l’Italia, che non sbaglia il debutto mondiale.