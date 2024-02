Mondiale 2026: la partita inaugurale in Messico, la finale a New York

La Fifa ha ufficializzato quali sono gli impianti che ospitano le competizioni del Mondiale che si gioca nel 2026. La finale si giocherà al MetLife Stadium, impianto che ospita le gare di football dei New York Giants e dei New York Jets. Uno stadio, che può ospitare circa 80.000 persone e sorge in nel New Jersey vicino New York, farà da cornice all'appuntamento più importante per il calcio. La manifestazione comincia a delinearsi, con le gare che saranno itineranti e si giocheranno tra Messico, Canada e Stati Uniti.

Quando si comincia

L'11 giugno 2026, il Messico inaugurerà la World Cup in casa a Città del Messico, nel leggendario Stadio Azteca. Le prime tre squadre opsitanti sono già qualificate di diritto, mentre l'Argentina campione in carica dovrà giocarsi la qualificazione nel girone sudamericano. Il giorno successivo, invece, gioccheranno Usa e Canada, con i primi che scendono in campo a Los Angeles al SoFi Stadium, mentre i secondi al Bmo Field di Toronto.

Lo stadio che sarà più impiegato nel corso del torneo è l'At&T Stadium di Arlington in Texas.

La casa dei Dallas Cowboys vedrà ben 9 partite e può ospitare dalle 80.000 a 105.000 partite. Nel corso degli ultimi anni ha ospitato diversi concerti, oltre che partite di football ed eventi di wrestling.

La finale del mondiale si gioca alle 15 o 16 locali, mentre le altre gare potrebbero essere disputate più in serata ovvero tra le 18 e le 21. Comunque, ciò che è certo è che le sfide andranno in scena nella notte italiana.