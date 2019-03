Roma, in giornata l'addio di Monchi: il ds rescinderà il contratto. Totti e Massara al suo posto

Arriva Claudio Ranieri e dà l’addio Ramon Monchi. In giornata arriverà l’ufficialità della rescissione consensuale del contratto come direttore sportivo della Roma (si sta discutendo una buonuscita di 1 milione di euro). Il dirigente aveva legato il suo futuro a Eusebio Di Francesco esonerato nella giornata di ieri: «Se non vinco entro due anni me ne vado» le sue parole il giorno della presentazione. Così non è stato, la Roma è esclusa dalla Coppa Italia e della Champions League e lo scudetto di questa stagione è praticamente già assegnato alla Juventus. Un progetto tecnico, quello di Monchi, che ha deluso il presidente Pallotta: Moreno, Gonalons, Defrel, Pastore, Coric, Bianda e Schick sono solo alcuni dei nomi dei calciatori acquistati dal ds e che non hanno fruttato alla club in termini di prestazioni. Per il dopo Monchi si pensa a una soluzione fatta in casa con Ricky Massara (ex braccio destro di Sabatini) che assumerà il ruolo di direttore sportivo con al suo fianco Federico Balzaretti e Francesco Totti che dovrebbe diventare responsabile dell'area tecnica (da valutare se con carica o meno). In ballo anche la pista milanese con Piero Ausilio (ds in uscita alll’Inter) e Massimiliano Mirabelli (ex ds del Milan).



