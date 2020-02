Milan-Verona, i voti: Rebic non smette di lottare, Rafael Leao è spaesato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G. DONNARUMMA 6Attento quando il Verona si fa vedere nell’area rossonera. Non può nulla sulla deviazione sottoporta di Faraoni.CALABRIA 5.5Spesso in ritardo, ha due occasioni ma non inquadra la porta.MUSACCHIO 6Torna a giocare da titolare e controlla la sua zona del campo senza patemi.ROMAGNOLI 6.5Ogni volta che c’è un pallone da intercettare in area, lui risponde presente.THEO HERNANDEZ 6Il solito motorino sulla fascia, ma sul vantaggio del Verona si perde Faraoni.CASTILLEJO 6.5Primo quarto d’ora fuori dagli schemi, poi corre per tutta la fascia recuperando anche qualche pallone.CALHANOGLU 6.5Seppur deviato da Verre, firma il pari su punizione.KESSIE 6Costretto a rincorrere i centrocampisti del Verona, ma non è semplice da superare.BONAVENTURA 6È come se gli mancasse spesso l’ultima giocata, ma a inizio ripresa ci prova dalla distanza, mandando fuori di poco.RAFAEL LEAO 5.5Senza i consigli di Ibrahimovic, fa un passo indietro.REBIC 6.5Al momento è l’anima di questo Milan. Non ha paura di niente, non si arrende mai e lotta su ogni pallone.PAQUETÀ 5.5Un patrimonio da non svalutare, sbaglia qualche passaggio di troppo.PIOLI 6Il suo Milan frena dopo cinque vittorie di fila (tra campionato e Coppa Italia), ma è in piena emergenza.SILVESTRI 6Non deve fare chissà quali parate. Beffato soltanto da una deviazione di Verre sulla punizione di Calhanoglu.RRAHMANI 5.5Un duello senza fine con Rebic e Theo Hernandez.GUNTER 6Non ha un centravanti di ruolo da marcare.KUMBULLA 6Fa il suo senza timori.FARAONI 6.5Con un passato nel vivaio dell’Inter, firma il vantaggio a San Siro.AMRABAT 5In mezzo al campo è un vero mastino, ma lascia il Verona in 10 per un fallo su Castillejo.VELOSO 6Quando ha la palla tra i piedi, ci mette qualità.LAZOVIC 6In avvio di ripresa è insidioso con quel pallone buttato in area che Pessina devia sul palo.PESSINA 6Ha poche occasioni, ma centra il palo con un’incornata in area.ZACCAGNI 6.5Bellissimo il cross per il vantaggio di Faraoni. Centra il palo, il secondo del Verona.VERRE 5.5Sfortunato quando devia la conclusione di Calhanoglu.JURIC 6Conquista un punto importante a San Siro.