Milan-Verona 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali: Rebic-Leao coppia d'attacco

Milan e Verona si sfidano oggi per la 22esima giornata di Serie A. Si affrontano due squadre in ottima forma: i rossoneri vengono dal successo di Brescia, uno 0-1 grazie al quale insieme al Parma hanno raggiunto il Cagliari in classifica a quota 31; molto bene anche gli scaligeri, che in graduatoria si trovano 2 lunghezze sotto gli avversari di oggi, e che domenica scorsa hanno superato in tutta scioltezza il Lecce nella sfida del Bentegodi terminata col punteggio di 3-0 per i padroni di casa.(4-4-2) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessiè, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic, Leao.(3-4-2-1) Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Verre.In campionato, Milan protagonista di una striscia aperta di 3 successi consecutivi dopo la mini crisi causata dalla sberla di Bergamo del 22 dicembre scorso; molto bene e non solo al Bentegodi il rendimento del neopromosso Verona, che dei 29 punti conquistati ne ha comunque collezionati 11 lontano da casa.