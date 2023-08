Milan-Torino 4-1, i rossoneri vincono e convincono: a segno Pulisic, Giroud (due volte) e Theo Hernandez

Il Milan si conferma anche nella prima a San Siro e si impone 4-1 contro il Torino grazie alle reti di Pulisic, alla doppietta di Giroud su rigore e Theo Hernandez. Seconda vittoria su due in campionato per gli uomini di Stefano Pioli. I rossoneri impongono subito il proprio gioco è al 33’ riescono a sbloccare il risultato. Pulisic è bravissimo a rubare palla all’ex Rodriguez e a imbucare Loftus Cheek, che chiude il triangolo e confeziona un assist al bacio ancora per l’americano. Il Torino, però, reagisce e tre minuti dopo pareggia con Schuurs. Il Diavolo non ha paura e prima dell’intervallo raddoppia con Giroud su rigore (concesso dall’arbitro Mariani per un fallo di mano di Buongiorno) e poi con un meraviglioso scavetto di Theo Hernandez.

Nel secondo tempo il Diavolo amministra senza rischiare praticamente niente e trova anche la quarta rete ancora con Giroud. Il francese trasforma un secondo rigore concesso sempre dopo check al Var per un fallo di Schuurs su Rafael Leao, che abbandona il campo dolorante. Esulta Pioli, che spera di ricevere il decimo regalo di quest’estate: Taremi. Il Porto chiede 20-25 milioni di euro, ma in via Aldo Rossi offriranno 15 bonus compresi.