Milan, cori contro Donnarumma a San Siro: Mbappé canta e salta

Non è stato felice il ritorno a San Siro, per Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale, cresciuto nel Milan, è tornato per la prima volta da avversario in quello che è stato a lungo il suo stadio e ha trovato un'accoglienza incandescente. I tifosi rossoneri hanno lanciato, all'indirizzo del giocatore del Psg, dollari con la sua faccia stampata e intonato diversi cori, non proprio amichevoli.

Milan rinasce in Champions, 2-1 al Psg con Leao e Giroud. Fischi, cori e banconote false per Donnarumma

Durante il riscaldamento della partita, vinta poi dal Milan 2-1, i cori si sono fatti più intensi e a unirsi agli insulti dei tifosi di casa è stato anche Kylian Mbappé.

Il campione francese, compagno di squadra di Gigio, ha intonato il coro sollevando le braccia in area proprio accanto a Donnarumma.

Un modo per stemperare la tensione addosso al portiere dei parigini, che infatti ha guardato il compagno rispondendo con una risata. Anche nel post partita Mbappé ha voluto difendere Donnarumma, etichettando come «esagerata» l'accoglienza riservatagli da San Siro.