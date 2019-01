A tre giorni di distanza dalla sfida di campionato si gioca ancora Milan-Napoli per la coppa Italia, e a San Siro risuonano nuovamente cori contro i napoletani, scanditi dalla Curva Sud rossonera. Prima 'Noi non siamo napoletanì, poi quello sui cani che scappano per la puzza e il colera, lo stesso coro urlato sabato sera dagli ultrà del Milan e definito «insultante di matrice territoriale» dal giudice sportivo che oggi ha punito il club con un'ammenda di 15 mila euro.







© RIPRODUZIONE RISERVATA