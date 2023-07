Milan, Luka Romero subito in gol contro il Real Madrid. Messaggio per il futuro: «Voglio restare»

Splende subito la stella di Luka Romero al Milan. Il talento argentino ci ha messo appena dieci minuti per far stropicciare gli occhi ai tifosi rossoneri, durante la prima amichevole della tournèe estiva, giocata negli Stati Uniti contro il Real Madrid. Al 32' Romero è subentrato a Messias posizionandosi sulla fascia destra del nuovo tridente offensivo disegnato da Stefano Pioli.

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, Ibanez resta in uscita. Lazio, nuovo assalto a Ricci e Immobile aspetta il rinnovo. Il Psg accetta l'offerta dell'Al Hilal per Mbappé

Al 42' Calabria lo serve al limite dell'area, Luka controlla con il destro e incrocia il sinistro, con il pallone che si insacca sotto l'incrocio e batte Lunin per il momentaneo 2-0 rossonero.

Il Real poi riuscirà a ribaltare la partita e vincere 3-2, ma intanto l'argentino ha mandato un messaggio chiaro ad allenatore e dirigenza.

Le BANGER de Luka Romero cette nuit contre le Real 🔥 pic.twitter.com/z0MKK5mDG0 — AC Milan - FR (@AC_MilanFR) July 24, 2023

Nonostante sia arrivato solamente poche settimane fa a parametro zero dalla Lazio, il futuro al Milan di Romero è infatti ancora incerto. La società sta riflettendo se puntare fin da subito su di lui, inserendolo nelle rotazioni offensive, o se mandarlo in prestito per acquisire ancora più esperienza in Serie A. Luka, dal canto suo, non ha dubbi: «Io voglio stare qui per tutta la stagione, posso imparare tanto».