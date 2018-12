Milan, Leonardo: «Eliminati dall'arbitro». Gattuso: «Meritiamo di uscire»

Il ko con l'Olympiacos, costato l'eliminazione del Milan dall'Europa League, «è stato totalmente influenzato da questi episodi». Lo ha detto Leonardo riferendosi alla battuta del corner da cui è nato il vantaggio greco e al rigore concesso. «Siamo una squadra in costruzione, non siamo brillanti, non dico che dovevamo passare. Non cerco alibi ma mi pare ingiusta questa eliminazione - ha spiegato a Sky Sport -. Poi c'era un rumore incredibile quando andavamo in attacco, non so se fosse un clacson. Il regolamento non lo permette».

«Giusto andare fuori, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, non dovevamo arrivare a questo punto», la reazione di Gattuso, che va oltre gli errori arbitrali. Poi ha aggiunto. «C'è tanta delusione, ma è colpa nostra. Niente palloni in campo a disturbare, niente trombette. Abbiamo deluso milioni di tifosi del Milan e non dobbiamo dimenticarlo. Possiamo parlarne e discutere per ore, ma quando crei 8 palle gol in uno stadio così e poi commetti ingenuità del genere, penso che sia giusto che si vada fuori. Sicuramente l'arbitro ci ha penalizzati, ma guardiamo a casa nostra: da parte mia e dei giocatori dobbiamo usare molto di più la testa. Subiamo qualsiasi squadra dal punto di vista fisico, ma siamo andati un sacco di volte dentro la loro area come il burro. Abbiamo regalato la partita, ci dobbiamo mettere la faccia e prendere la nostra responsabilità. Sono state commesse delle ingenuità, ed è un nostro errore mentale e di esperienza».