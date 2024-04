Juventus, Allegri: «Bisogna andare assolutamente in Champions. Il rinnovo? Penso solo a centrare l'obiettivo»

La Juventus non può sbagliare contro la Fiorentina. Massimiliano Allegri vuole mettere al sicuro la corsa Champions, dopo aver ritrovato il sorriso nella vittoria di Coppa Italia, nella semifinale di andata, contro la Lazio. Ma cerca la svolta in campionato, nel quale ha ottenuto soltanto sette punti nelle ultime nove gare.

La conferenza di Allegri

«Siamo tornati alla vittoria, anche se era una competizione diversa, la Coppa Italia. Abbiamo giocato solo il primo round e ora dobbiamo pensare al 23 aprile e giocare il ritorno con la Lazio. Ora abbiamo un mese per risistemare la situazione in campionato», ha detto il tecnico bianconero. E ancora. «Le vittorie aiutano, danno fiducia e vedi le cose in un altro modo.

Però, è un successo arrivato in Coppa Italia e ora abbiamo otto partite di campionato, iniziando da domani. E dobbiamo trovare i punti per centrare l’obiettivo principale che è la Champions. La squadra si è sempre allenata bene. Certo, il risultato positivo ti fa vedere le cose in un modo e quello negativo in un altro».

Sul distacco con l’Inter, Allegri ha aggiunto: «Io credo che i numeri siano quelli che contano e il campionato ti dice il valore delle squadre. Poi nell’arco di un campionato succedono delle cose e in altre annate succedono altre cose. In questo momento siamo a 20 punti dall’Inter. Non dobbiamo pensare a questi 20 punti, ma dobbiamo pensare a quelli che ci mancano per entrare in Champions. Dobbiamo arrivarci in qualsiasi modo. Bisogna rimanere sempre in equilibrio e lavorare sapendo che quella contro la Fiorentina sarà una partita più complicata di quella passata. Bisognerà essere bravi a finire questo spicchio di stagione, ma mancano 50 giorni e bisogna avere grande voglia e grande entusiasmo e desiderio di ottenere questi obiettivi per cui siamo ancora in corsa». Infine, una considerazione su Vlahovic: «In questo momento Dusan, Chiesa, Kean e Yildiz stanno molto bene. Non ho detto niente a Vlahovic. Ci sono calciatori che crescono giocando. Il rinnovo? Il mio unico pensiero è quello di centrare l’obiettivo».