Milan, la carica di Pioli: «A Cagliari senza Theo e Calhanoglu? Raddoppieremo le energie»

Sarà un Milan in emergenza quello che sfiderà il Cagliari in Sardegna. Ma Stefano Pioli non si scompone dopo le positività di Calhanoglu e Theo Hernandez: «Raddoppieremo le nostre energie», ha detto il tecnico rossonero.

Cagliari. «Dobbiamo essere pronti, ci aspetta una gara difficile, l’avversario ha raccolto meno di quanto meritasse, possono schierare giocatori come Nainggolan, Godin, Joao Pedro. Giocatori esperti e preparati, dobbiamo esserlo anche noi».

Theo Hernandez e Calhanoglu. «Sono assenze importanti ma è questo tipo di stagione, le criticità possono arrivare da un momento all’altro, per questo dobbiamo avere una squadra pronta. Siamo stati bravi di raddoppiare sempre le energie».

Titolo d’inverno. «Dobbiamo continuare a lavorare, il titolo di campione d'inverno conta davvero poco. Dobbiamo essere concentrati alla gara di domani, è difficile, ritenendola la partita più importante del campionato».

Ibrahimovic. «Zlatan è importantissimo. Tutti noi conosciamo il suo spessore tecnico e caratteriale. Ha superato i fastidi muscolari, l’ho visto bene questi giorni. Cosa cambia con o senza di lui? La squadra ha dimostrato di avere delle idee di gioco ben assimilati. Le squadre forti riescono a sfruttare le caratteristiche dei singoli, dobbiamo giocare bene come squadra. Dire che giochiamo meglio senza Ibra è una cosa che non sta né in cielo né in terra».

Mandzukic. «Noi abbiamo una partita molto importante domani, non posso commentare i giocatori che non ho a disposizione. Ho molta fiducia nei miei dirigenti, la società rinforzerà la squadra se ci sarà la possibilità».

La proprietà. «Noi viviamo quotidianamente il Milan, la società ci protegge e ci stimola, sempre pronta a migliorare un organico che si sta dimostrando molto competitivo».

