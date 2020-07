Sarri: «Blackout totale ma niente processi»

«Oggi abbiamo fatto 60 minuti di livello mondiale, eravamo in pieno controllo, poi abbiamo preso questo black out su cui non bisogna stare neppure tanto a pensare perché fra pochi giorni c'è un'altra partita: non è il caso di farci tanti processi addosso». Così l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, dopo la sfida persa contro il Milan a San Siro. «È stato un black out totale, è successo anche ad altre squadre in questo periodo, che è difficile per tutti, fisicamente e mentalmente - ha detto Sarri, intervistato da Dazn. Dobbiamo prendere il meglio che ci ha dato questa partita e dimenticarci il black out perché fra pochi giorni dobbiamo tornare in campo. La squadra si deve convincere che ha nelle corde un ottimo calcio e deve ripartire da qui».

© RIPRODUZIONE RISERVATA