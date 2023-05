Milan, il giallo del cambio Kjaer-Kalulu: furia Pioli, ecco cosa è successo (e la ricostruzione)

C’è un giallo Kjaer nel derby di ritorno di Champions, perso dal Milan 1-0. Succede tutto nella ripresa quando, sullo 0-0, Thiaw si accascia al suolo e alza bandiera bianca. Stefano Pioli decide di puntare su Kjaer, giocatore con una certa leadership nello spogliatoio rossonero e con una certa esperienza internazionale. Ma accade l’imprevisto. Secondo il tecnico, il difensore ci mette troppo a cambiarsi e prepararsi per essere utilizzato. Quindi fra tensioni e urla Pioli sceglie di mandare in campo Kalulu. Le immagini di Sky mostrano i gesti eloquenti del vice di Pioli, Giacomo Murelli, che invitano Kjaer a sbrigarsi e l’espressione che è tutto un programma del danese quando si accorge che per punirlo l’allenatore ha scelto di puntare sul suo compagno. Molto probabilmente Simon non ha gradito la panchina.

La polemica a marzo dal ritiro della Danimarca

A marzo, dal ritiro della Danimarca, tuonò a proposito della sua situazione nel Milan: «Sono stanco di non giocare».

E pare non abbia digerito l’esclusione dalla partita più sentita e importante dell’anno. Tra l’altro, c’è un precedente passato. Un derby che risale all’agosto 2009. Seedorf viene chiamato in causa per subentrare dalla panchina al posto di Gattuso, ammonito e dolorante, ma è a bordo campo senza scarpini: alcuni hanno sempre sostenuto fosse in ciabatte, mentre lui ha sempre sostenuto avesse le scarpe da ginnastica. Sta di fatto che quel ritardo nel prepararsi costò al Milan l’inferiorità numerica visto che nel frattempo Rino rimediò un ulteriore giallo per aver steso Sneijder. A volte, la storia si ripete.