Inter in finale Champions, ecco come l'Italia può avere cinque squadre nell'edizione 2023-2024

Con l’Inter in finale di Champions, giocherà il 10 giugno a Istanbul contro la vincente di Manchester City-Real Madrid, adesso l’Italia qualche conto lo vuole fare. Partiamo dalla squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri adesso hanno due strade per partecipare alla prossima massima competizione continentale: da campioni in carica, in caso di successo appunto nell’ultimo atto, oppure arrivando tra le prime quattro in campionato.

Inter-Milan 1-0, niente miracolo per Pioli: in finale di Champions ci vanno i nerazzurri

La prima opzione consentirebbe all’Inter di giocare la Champions 2023-2024 anche se chiudesse il campionato oltre il quarto posto. Ma anche la seconda opzione è decisamente alla portata dei nerazzurri: a tre giornate dalla fine del campionato, l’Inter è terza a +5 sulla quinta (il Milan), +7 sulla sesta (la Roma) e +8 sulla settima (l’Atalanta). Invece, ecco come la nostra serie A potrà avere cinque squadre. Come? Se una tra Juventus e Roma vincesse l’Europa League finendo oltre il quarto posto. Infatti la seconda manifestazione europea permette la qualificazione in Champions da testa di serie. Appuntamento quindi, se bianconeri e giallorossi dovessero arrivare in finale, al 31 maggio a Budapest.

L’aritmetica ammette anche un altro scenario, più improbabile, ma comunque possibile: Inter campione d’Europa ma fuori dalle prime quattro in serie A e Roma (o Juve) campione in Europa League ma fuori dalle prime quattro. Le regole Uefa parlano chiaro: i detentori di Champions ed Europa League giocano la Champions successiva, mentre l’Italia non può avere più di cinque club nella prossima Champions. Nella coppa dei big ,quindi, andrebbero le prime tre della serie A più le due detentrici delle principali coppe europee: la quarta classificata scivolerebbe in Europa League. E la Fiorentina? È ancora in corsa in Conference League (i viola domani giocheranno la semifinale di ritorno in casa del Basilea) e in finale di Coppa Italia (il 24 maggio contro l’Inter). Se la Fiorentina vincesse uno dei due trofei, si assicurerebbe un posto nella prossima Europa League. Senza dimenticare le eventuali penalità alla Juventus. Ma questa è un’altra storia.