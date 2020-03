Milan-Genoa, le pagelle: Ibrahimovic non si arrende mai, Sanabria fa tutto lui

Ultimo aggiornamento: 17:13

BEGOVIC 5.5Prima partita da titolare, seconda presenza in rossonero, ma non si mostra sicuro.CONTI 5Sempre in ansia quando un avversario lo punta palla al piede. Da rivedere.GABBIA 5.5Gioca con coraggio e con quella spensieratezza che soltanto un giovane può avere, ma affonda anche lui come il resto della squadra.ROMAGNOLI 5È un Milan che si perde nelle cose facili. Non può fare nulla davanti a questa disfatta.THEO HERNANDEZ 4.5La peggior prestazione da quando indossa la maglia del Milan.KESSIE 4.5Perde tantissimi palloni e si fa beffare da Cassata in occasione del raddoppio del Genoa.BENNACER 5Spesso altalenante, non dà mai continuità alle sue giocate.CASTILLEJO 5.5Fa qualcosa in più rispetto a Rebic, ma non basta.CALHANOGLU 5Si vede quando regala un assist a Ibrahimovic e quando spara addosso a Perin una bella occasione.REBIC 5Questa volta anche lui si deve arrendere.IBRAHIMOVIC 6Si sacrifica molto come da suo carattere e risveglia il Milan con il gol dell’1-2.BONAVENTURA 5.5Sostituisce Calhanoglu, ma non regala mai gli spunti decisivi. Il suo tiro da dove arriva la rete di Ibrahimovic.RAFAEL LEAO 5Non è più il giocatore spumeggiante dei primi mesi di inizio stagione.PIOLI 5Non sarà facile traghettare questo Milan martoriato fino al termine della stagione.PERIN 6.5Respinge un colpo di testa di Ibrahimovic e un tiro di Calhanoglu, impendendo al Milan di pareggiare.ROMERO 6Poco attento sul gol firmato da Ibrahimovic.SOUMAORO 6Ha la sfortuna di deviare il tiro di Bonaventura da dove arrivare la rete siglata da Zlatan.MASIELLO 6.5Non ha mi sofferto le iniziative dei rossoneri.BIRASCHI 7Gioca davvero una bella gara. Theo Hernandez non riesce mai a fermarlo.BEHRAMI 6.5Molta sostanza in mezzo al campo, ma si deve arrendere per dei problemi fisici.SCHONE 6.5Suo l’assist per il gol di Cassata. All’andata aveva sì segnato, ma anche sbagliato un rigore allo scadere.CASSATA 7Decisivo quando si fa trovare pronto per raddoppiare.CRISCITO 6.5Il capitano del Genoa ci mette sempre la sua dose di esperienza.SANABRIA 7In questo periodo è il più decisivo tra i giocatori nella rosa del Genoa.PANDEV 7Per lui è una sorta di derby avendo giocato e vinto con l’Inter. Segna subito il vantaggio approfittando dell’assist di Sanabria.STURARO 6Prende la sua posizione in mezzo al campo.JAGIELLO 6Fa il suo senza il timore di giocare contro il Milan.NICOLA 7Vincere a San Siro è sempre qualcosa di importante. Il Genoa viaggia verso la salvezza soprattutto grazie a lei.